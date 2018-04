Consiliul Judetean Maramures plateste cotizatii mai mari la doua structuri in care este membru

Stiri pe aceeasi tema

- La ultima sedinta, Consiliul Judetean Maramures a alocat aproape 160 mii lei din excedentul bugetar pe anul 2017 pentru proiectul privind deseurile. “Se aproba utilizarea din excedentul anual al bugetului Judetului Maramures, rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe anul 2017, a sumei de 159,64…

- Licitația organizata de Asociația de Dezvoltare Intercomunitara ”Salubris” Alba pentru concesionarea serviciilor de colectare si transport a deseurilor in cea mai mare zona a judetului Alba a intrat in faza analizei ofertelor. Zona cuprinde municipiile Alba Iulia si Aiud, respectiv orasele Teius si…

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara ”Salubris Alba” a reluat oficial licitația pentru colectarea deșeurilor in zona 1 a județului. Asociația de Dezvoltare Intercomunitara ”Salubris Alba” a reluat, oficial, licitația privind delegarea prin concesionare a serviciului de colectare și transport a deșeurilor…

- Proiectul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) a intrat in linie dreapta, urmand sa fie finalizat in cursul anului 2018, dupa ce Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea integrata a deșeurilor menajere in județul Maramureș (ADIGIDM), -din care fac parte toate administrațiile…

- Proiectul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) a intrat in linie dreapta, urmand sa fie finalizat in cursul anului 2018, dupa ce Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea integrata a deșeurilor menajere in județul Maramureș (ADIGIDM), -din care fac parte toate administrațiile…

- Presedintele Consiliului Judetean Maramures, Gabriel Zetea, anunta vesti bune in ceea ce priveste Sistemul de Management Integrat al Deseurilor. Este vorba despre finalizarea procedurii de licitatie publica pentru selectarea operatorilor economici de salubrizare (colectare si transport) pentru cele…

- Odata cu atribuirea, de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Salubritate, a contractului de delegare pentru gestionarea deseurilor, infrastructura Sistemului de Management Integrat al Deseurilor (SMID) va intra in administrarea Consiliului Judetean. Mai multe proiecte de hotarare in acest…

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) Salubris Alba a inregistrat un numar de șapte oferte in cadrul procedurii de achiziție publica privind concesionarea colectarii și transportul ...