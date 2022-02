Stiri pe aceeasi tema

- „Traficul rutier pe toate sectoarele drum din judet are loc in conditii de iarna. Sectoarele de drumuri nationale au carosabilul curat si partial umed. S-a actionat pe sectoarele de drumuri nationale cu 9 utilaje si s-au imprastiat 6,5 tone de material antiderapant. Pe sectoarele de drumuri judetene…

- Noaptea trecuta a fost poate cea mai geroasa noapte din acest an. La Farcașa au fost -21 grade Celsius, in Țara Lapușului am avut -28 grade Celsius, iar in Baia Mare au fost catre -18 grade C. Frigul s-a simțit in Baia Mare inca de aseara, iar acum dimineața șoferii au avut batai de cap in a-și porni…

- Conform datelor actualizate cu privire la rata incidența cumulata in ultimele 14 zile, in județ sunt 36 de unitați administrativ-teritoriale care au inregistrata o valoare de peste 3 cazuri la 1000 de locuitori. Și anume vorbim de Barsana 3,03, Asuaju de Sus 3,31, Ieud 3,46, Valea Chioarului 3,53, Coroieni…

- female pharmacist fulfilling a prescription holding drugs in hand, she is checking the script,Image: 566788786, License: Royalty-free, Restrictions: , Model Release: yes, Credit line: Albert Shakirov / Alamy / Alamy / Profimedia Valul 5 al infectarilor cu Covid -19 a ajuns si in Maramures. Un numar…

- Urmeaza doua nopți cu temperaturi cu mult sub 0 grade Celsius, un prim episod din ceea ce ne așteapta din ianuarie incolo. La aceasta ora cerul este acoperit pe DN18 la Viseu de Sus și in Pasul Prislop, unde fulguieste, in rest cerul este parțial acoperit sau senin. Vizibilitatea este redusa in trafic…

- In perioada 30 noiembrie – 1 decembrie 2021, casieriile S.C. VITAL S.A. vor fi inchise in toate localitațile unde operam: Baia Mare, Baia Sprie, Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Targu Lapuș, Tauții Magherauș, Seini, Cavnic, Șomcuta Mare și Ulmeni. De asemenea și activitatea celorlalte departamente funcționale…