Aleșii județeni, intruniți in ședința luni, 28 martie, au aprobat realizarea unor investiții de amploare in municipiul Onești, dar și in alte localitați din județ – Zemeș, Moinești, Corbasca, Dofteana etc. In plus, Consiliul Județean se va implica in dezvoltarea invațamantului dual, prin inființarea unui cluster de educație, in parteneriat cu municipiul Bacau, Universitatea „Vasile […]