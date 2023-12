Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, a inaugurat astazi, 20.12.2023, dispeceratul de supraveghere și monitorizare video a drumurilor județene. „Prin supravegherea și monitorizarea video a acestor drumuri, spunem stop depozitarii ilegale de deșeuri in județul Prahova. Sistemul…

- In 6 noiembrie a fost atribuit contractul pentru ”Modernizare infrastructura in comuna Lapuș”. Proiectul este finanțat cu 10.850.000 de lei prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, un program lansat de PNL și care iși dovedește tot mai des eficiența. Lucrarile au și inceput cu pregatirea…

- Modernizarea drumului județean 107 V Farau-Șona, la Alecuș. Cat este investiția și ce suma va fi suportata din bugetul județului Consiliul Județean Alba actualizeaza valoarea investiției de modernizare și consolidare drum județean DJ 107 V, la Alecuș. Proiectul este aprobat pentru finanțare prin Programul…

- Lucrarile la proiectul de investiții “Construire pod peste paraul Larg in satul Cucuieți, comuna Dofteana, județul Bacau” sunt in plina desfașurare, aducand imbunatațiri semnificative in infrastructura localitații. Proiectul, evaluat la o valoare totala de 2.015.000 lei, beneficiaza de finanțare prin…

- Proiectul “Reabilitare de strazi din zona centrala și din cartierele Magurele și Odaia, precum și reabilitarea zonei pietonale «Central» din municipiul Turnu Magurele – etapa I” se numara printre cele 54 de noi proiecte care primesc finanțare de la Ministerul Dezvoltarii, prin Programul Național de…

- Modernizarea drumului județean 106 K, tronson Vingard – Ohaba. Au fost actualizate datele investiției Datele investiției pentru modernizarea drumului județean 106 K, tronson Vingard – Ohaba, au fost actualizate. Consilierii județeni au aprobat, in octombrie, noii indicatori tehnico-economici. Proiectul…

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian-Ioan Veștea, a semnat 40 de noi contracte de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, dintre care trei pentru județul Suceava. Este vorba despre municipiul Vatra Dornei și comunele Moldova-Sulița și Foraști. Proiectul de la Dorna are o valoare de…

- Obiectivul de investiții prin care s-a dorit modernizarea strazilor „Tineretului”, „Arini”, „Zavoi” și „Crangului” din municipiul Sebeș s-a finalizat. Proiectul a avut un caracter integrat și a cuprins mai multe categorii de intervenții. Lucrarile de drumuri au inclus modernizarea parții carosabile,…