Consiliul Judeţean împarte 11 milioane de euro la spitalele ieşene Consilierii judeteni s-au reunit ieri intr-o sedinta extraordinara. Principalele doua motive au constat in suplimentarea cu aproape un milion de lei a lucrarilor de intretinere la 9 drumuri aflate in executie si decontarea cu fonduri europene (circa 11 milioane euro) la unele lucrari si achizitii facute deja de spitale. Totodata, consilierii judeteni au dezbatut cu patos minute in sir ce tip de fruct/leguma sa furnizeze elevilor, in cadrul unui program (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii judeteni galateni au aprobat, miercuri, in sedinta extraordinara, alocarea unei sume de aproximativ 1,2 milioane lei din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean (CJ) Galati in vederea acordarii unor ajutoare unitatilor administrativ-teritoriale din judet pentru combaterea…

- Consilierii județeni din Buzau sunt convocați in ședința ordinara a lunii iulie. Ședința este programata joi, 19 iulie, de la ora 10 și are pe ordinea de zi noua proiecte de hotarare. Ședința 19.07.2018 Prin Dispoziția nr. 174/11.07.2018 Consiliul județean Buzau este convocat in sedința ordinara in…

- Intruniti in sedinta de lucru a Consiliului Judetean Teleorman, aferenta lunii iunie 2018, consilierii judeteni au aprobat si proiectul de hotarare referitor la produsele alimentare ce ce vor fi distribuite in scoli in anul scolar 2018-2019, conform Programului pentru scoli al Romaniei pentru perioada…

- In sedinta de Guvern de joi va fi pe ordinea de zi un proiect de Hotarare privind schemele de ajutor de stat. Potrivit ministrului citat, companiile care vor sa investeasca in proiecte care sa fie realizate in regiunile mai putin dezvoltate vor putea beneficia de o schema de ajutor de stat…

- Consilierii județeni din Alba supun la vot, in ședința din 28 iulie, proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Sala Polivalenta de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri” – Municipiul Blaj, iar astfel lucrarile vor incepe in curand. Indicatorii…

- Președintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, a declarat, joi, ca, potrivit calculelor Comisiei, peste 6 milioane de romani au fost interceptați de SRI, in 12 ani. Principalele declarații ale lui Claudiu Manda: ”In Romania, mandatele de securitate naționala au…

- Titu Bojin, consilier județean UNPR, fost președinte al Consiliului Județean Timiș, a rabufnit in plen, miercuri, de dimineața și a spus lucrurilor… pe nume. Bojin a intervenit intr-o discuție lunga pe tema unui acord de principiu pentru preluarea Spitalului CFR pe care ar fi trebuit sa il dea consilierii…

- Consilierii judeteni sunt convocati luni, 14 mai, in sedinta extraordinara, ora 12.00, avand pe ordinea de zi 6 proiecte de hotarare, printre care aprobarea utilizarii excedentului bugetar rezultat la incheierea anului 2017.