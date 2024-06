Consiliul Județean Ilfov, recomandări de petrecere a timpului liber: „Alegeți să rămâneți în Ilfov” Consiliul Județean Ilfov ne da idei despre cum sa ne petrecem weekend-ul. Daca nu știm ce sa facem in timpul liber, ne recomanda sa ramanem in Ilfov, unde avem o mulțime de atracții turistice. Care este locația pe care o putem vizita și cum ne va surprinde ea: Consiliul Județean Ilfov, idei de distracție in […] The post Consiliul Județean Ilfov, recomandari de petrecere a timpului liber: „Alegeți sa ramaneți in Ilfov” appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Publicitate electorla | Calin Matieș: RELAX-Alba Iulia, unul dintre proiectele mele pentru cetațenii municipiului. E nevoie ca de aer de o zona de petrecere a timpului liber! RELAX-Alba Iulia, unul dintre proiectele mele pentru cetațenii municipiului. E nevoie ca de aer de o zona de petrecere a timpului…

- Subsidiara Atos din Romania, parte a unui gigant IT internațional, este acuzata de concedieri mascate in cazul angajaților ce lucreaza de acasa. Aceștia afirma ca firma a modificat sistemul de evaluare și ii obliga sa se prezinte la sediul din Timișoara, in ciuda faptului ca locuiesc in alte parți ale…

- David Popovici l-a invins pe campionul mondial la Barcelona in proba de 200 metri liber, realizand cel mai bun timp al sau din 2024. David Popovici, tanarul inotator roman in varsta de 19 ani, a obținut o victorie in proba de 200 de metri liber in cadrul celei de-a doua etape a circuitului Mare Nostrum.…

- De ziua lor, cei mici sunt invitați la o petrecere in aer liber in curtea Muzeului Antipa. Tot atunci, ei vor primi in dar intrarea gratuita in expoziția permanenta! Distracția și voia buna ii vor insoți pe copii pe tot parcursul zilei. Astfel, intre 10.00 și 17.00, curtea din spatele muzeului va fi…

- Știm cu toți ce important este ca un oraș sa aiba zone de relaxare. Locuri in care bunici, parinți și copii sa poata petrece, impreuna, timp de calitate. E unul dintre capitolele la care municipiul nostru este mai mult repetent decat restant. Iar vinovații nu trebuie cautați prea mult, fiindca e limpede…

- COMUNICAT DE PRESA: Biblioteca Județeana „Duiliu Zamfirescu” Vrancea Secția de Carte veche și Colecții speciale Ziua Internaționala a Poeziei – 2024 Sarbatori, serbari și alte forme de petrecere a timpului liber in Vrancea de altadata Incurajați de raspunsul comunitații – ne referim atat la autori,…

- In era digitala in care traim, jocurile online au devenit un aspect omniprezent al divertismentului modern. Acestea reprezinta o modalitate captivanta și interactiva de petrecere a timpului liber pentru milioane de oameni din intreaga lume.

- Parintele Petru, apariție controversata la o petrecere. Imaginile postate pe rețelele de socialziare il surprind distrandu-se pe muzica artiștilor de la BUG Mafia, in timp ce are un pahar de bautura in mana.