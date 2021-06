Stiri pe aceeasi tema

- O ordonanta de urgenta ar putea aduce modificari importante in privinta concediilor medicale ale salariatilor. Principalele masuri din proiectul de ordonanta vizeaza angajatii cu mai multe locuri de munca, care duc certificatul de concediu medical doar la unul din job-uri si nu la toate. Acestia risca…

- In contextul actual al evoluției pandemiei COVID – 19, pentru evitarea diseminarii virusului, cat și pentru protecția populației și a personalului propriu, DSVSA Argeș și-a adaptat activitatea, astfel incat in toate unitațile care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta și comercializeaza produse…

- Romanii care arunca deșeuri pe spațiul public risca amenzi de mii de lei: Ce fapte sunt sancționate Pentru abandonarea deșeurilor pe spațiul public, cetațenii romani, persoane fizice sau juridice, risca amenzi de mii de lei, conform legii. Concret, Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor reglementeaza…

- Scandalul dintre consilierii USR-PLUS si primarul general Nicușor Dan lasa Capitala fara buget. Daca cele doua parți nu ajung in curand la o ințelegere, vor fi blocate indemnizațiile pentru gravide, pentru persoanele cu handicap si ajutoarele pentru copii

- Lanul de grau nu este rampa de gunoi! Amenzi pentru cei care arunca ilegal gunoiul și confiscarea mijloacelor de transport The post Lanul de grau nu este rampa de gunoi! Amenzi pentru cei care arunca ilegal gunoiul first appeared on Partener TV .

- Simona Halep (29 de ani, numarul 3 WTA) are un start de an presarat cu accidentari. Constanțeanca a participat la doar trei turnee și are emoții in privința pregatirii sezonului de zgura, informeaza digisport.ro.

- ⬤ Un proiect amplu, de circa 600 de milioane de euro, in faza studiilor de prefezabilitate, care inseamna 10 drumuri radiale cu o lungime totala de circa 100 km, 30 de noduri și descarcari rutiere, 30 de UAT-uri intersectate In paralel cu execuția noii Autostrazi de Centura a Capitalei – A0, cu largirea…

- Moldovenii care vor indrazni sa iasa in parcuri, sa organizeze petreceri sau tot felul de intruniri pe perioada starii de urgența risca amenzi usturatoare. Mai exact, conform art. 76 prim din Codul Contravențional, nerespectarea masurilor de profilaxie, prevenire și/sau combatere a bolilor epidemice,…