Consiliul Judetean (CJ) Ilfov incepe, de miercuri, 1 martie, distribuirea a 1.000 de cupoane in format electronic pentru sterilizari gratuite de caini si pisici. CJ Ilfov anunța, intr-un comunicat de presa, ca, pentru a intra in posesia unui cupon electronic de sterilizari gratuite, cetatenii trebuie sa sune la numarul 0751.235.009, sa detina un animal de rasa […]