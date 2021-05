Consiliul Județean Iasi va sprijini financiar proiectele culturale și sociale Reuniți in ședința extraordinara, consilierii județeni au aprobat, astazi, 21 mai 2021, Ghidul de finanțare și formularelenecesare in vederea acordarii de finanțari nerambursabile din bugetul județului Iași pentru activitați nonprofit de interes județean,conform prevederilor Legii nr. 350/2005. Consilierii județeni au votat, de asemenea, Programul pentru acordarea de finanțari nerambursabile in anul 2021 din bugetul propriu al județului Iași pentru activitați nonprofit de interes județean conform prevederilor Legii nr. 350/2005. In baza acestei legi privind regimul finanțarilor nerambursabile… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

