Consiliul Judeţean Hunedoara doreşte să preia în administrare Termocentrala Mintia Potrivit unui comunicat de presa, de marti, presedintele CJ Hunedoara a subliniat intentia de a prelua in proprietate si administrare Termocentrala de la Mintia, in conditiile aplicarii Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 60/2019 privind reglementarea unor masuri pentru stingerea unor obligatii fiscale si bugetare, precum si unele masuri referitoare la obligatiile de plata aferente imprumuturilor din venituri din privatizare si imprumuturilor contractate de statul roman de la institutii de credit si subimprumutate operatorilor economici. ”Termocentrala Mintia are un rol extrem de important… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Sindicatului ”Solidaritatea” din Hunedoara, Cristian Istoc, a anuntat ca Termocentrala Mintia a fost oprita in noaptea de luni spre marti, din lipsa de carbune. Locuitorii din Deva vor ramane fara caldura marti seara, potrivit news.ro. ”Termocentrala Mintia a fost oprita la zero de…

- Actele normative, adoptate miercuri, in sedinta de Guvern.Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in sedinta din 27 ianuarie 2021 sunt urmatoarele:I. PROIECTE IN ANALIZA1. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea unor acte normative PRIMA LECTURA II. ORDONANTE…

- Curtea Constitutionala (CCR) discuta, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra Legii privind mandatul nelimitat al rectorilor. Citește și: OFICIAL - Lista bolilor care sunt PRIORITATE ZERO la vaccinarea anti-Covid-19Seful statului a trimis Curtii Constitutionale o…

- Curtea Constitutionala (CCR) discuta, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra Legii privind mandatul nelimitat al rectorilor. Seful statului a trimis Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 79/2020 pentru…

- NEMULȚUMIRI… Federația Sanitas cere Guvernului sa respecte promisiunile facute angajaților din sistemul sanitar in perioada de urgența și de alerta, in ceea ce privește creșterea salariilor. Sindicaliștii amenința ca vor recurge la proteste fața de blocarea Legii salarizarii unitare. Potrivit unui comunicat…

- Aproape 2.000 de studenți sunt repartizați in spitalele suport Covid prin decizia Departamentului pentru Situații de Urgența. Este vorba despre voluntari care vor ajuta cadrele medicale implicate in ingrijirea pacienților infectați cu virusul SARS CoV-2. Autoritațile au anunțat ca marți au fost semnate…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu incidenta in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al protectiei civile. Actul normativ are ca obiect…

- La sediul Institutiei Prefectului-judetul Dambovita, au fost primite cele 6.423 de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, pentru persoanele varstnice din judetul Dambovita ce intra sub incidenta Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 115/2020 privind unele masuri pentru sprijinirea…