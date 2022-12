Consiliul Județean Galați, spart de Crăciun. Criminaliștii au intervenit Consiliul Județean Galați a fost spart. Angajații au avut parte de o surpriza, atunci cand au ajuns la munca. Și-au gasit toate birourile ravașite. La primele ore ale zilei, polițiștii au fost chemați la fața locului și primul lucru pe care vor sa il lamureasca e daca a fost ceva furat. Alarma s-a dat marți dimineața, la ora 6:00 de catre femeia de serviciu a instituției. Ea a fost cea care a gasit toate ușile birourilor deschise, foarte multe documente aruncate pe jos, iar in sertare era totul de-a valma. Nu este clar cum au intrat presupușii hoți in Consiliul Județean Galați Femeia de serviciu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spargere la Consiliul Județean Galați. Angajații instituției s-au intors marți dimineața la lucru și au gasit birourile ravașite. Polițiștii au fost chemați la fața locului și primul lucru pe care vor sa il lamureasca e daca a fost ceva furat.

- Luni seara, in a doua zi de Craciun, pompierii piteșteni au intervenit in Pitești, in cazul unui accident rutier produs intre trei autoturisme. Din informațiile culese la fața locului, unul dintre șoferi a lovit in plin doua autoturisme aflate la coada la McDonalds. La fața locului s-au asigurat masurile…

- Zeci de apeluri la 112 in prima zi de Craciun la Botoșani. Polițiștii au intervenit in 71 de situații Polițiștii botoșaneni au desfașurat zeci de activitați in ultimele 24 de ore, pentru prevenirea și combaterea oricaror fapte antisociale și pentru ca cetațenii sa se bucure de sarbatori, in siguranța.…

- In prima zi de Craciun, polițiștii din Alba au fost la datorie pentru a asigura un climat de ordine și liniște publica și au intervenit la un numar de 49 de evenimente semnalate, majoritatea (47) fiind sesizari ale cetațenilor la 112. In aceasta perioada, nu au fost inregistrate fapte de tulburare a…

- Un grav accident a avut loc in ziua de Craciun, in jurul orei 13.30, la Sighetu Marmatiei. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism condus dinspre strada Tractorului spre strada Dobaieș a intrat in coliziune cu un autoturism condus din sens opus de o femeie de 36 de ani din municipiu.…

- Cu doar cateva zile inainte de Craciun, Viorel Demean, fost șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Hunedoara, s-a impușcat in piept. „Inspectoratul de Politie Judetean Hunedoara a fost sesizat astazi, in jurul orei 10:30, prin apelul de urgenta 112, de catre o femeie cu privire la faptul…

- Unii dintre cei carora li se cere sa se intoarca au fost disponibilizati din greseala. Altii au fost lasati sa plece inainte ca managementul sa-si dea seama ca munca si experienta lor ar putea fi necesare pentru a construi noile caracteristici pe care le prevede Musk, se arata in articol, citand oameni…