- Dupa zeci de ani de folosinta, patru poduri din judetul Galati aflate in stare avansata de degradare vor fi reabilitate in acest an. Consiliul Judetean Galati a alocat un milion de lei pentru consolidarea a patru poduri care au o vechime de peste 30 de ani, aflate pe DJ 241G (in localitatea Tepu), podul…

- La Centrul Multicultural “Dunarea de Jos” Galati, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Galati, Costel Fotea, si presedintele Consiliului Raional Hincesti, Ghenadie Buza, au semnat miercuri, 25 aprilie 2018, un protocol de colaborare intre judetul Galati si raionul Hincesti din Republica Moldova. Prin…

- Consiliul Judetean Galati a incheiat procedurile de achizitie publica pentru executarea lucrarii "Extindere capacitate cazare cu 50 de paturi UMS Ganesti". Contractul de executie a lucrarilor a fost semnat cu asocierea S.C. Lemacons S.R.L & S.C. Cricons S.R.L, cu o valoare de 9.844.600 lei, fara TVA,…

- Potrivit presedintelui Consiliului Judetean Galati, Costel Fotea, in perioada urmatoare vor fi cel putin trei proiecte pe care institutia le va realiza „in oglinda”, adica atat in Romania, cat si in Republica Moldova.

- Reprezentantii Consiliului Judetean Galati au anuntat, marti, intru-un comunicat, ca s-au incheiat procedurile de achizitie publica pentru proiectul "Extindere si reamenajare Sectie Radioterapie" din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Galati pentru a putea fi instalat…

- Consiliul Judetean Galati a aprobat proiectul tehnic actualizat si indicatorii tehnico-economici. „Am ambitia sa fac acest proiect si sa dam un sediu pe masura unui dintre cele mai important, daca nu cumva cel mai importante muzeu de arta moderna din Romania”, a declarat Costel Fotea, presedintele CJ…