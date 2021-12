Consiliul Județean Dolj în 2021: Investiții de sute de milioane de euro, din fonduri nerambursabile Infrastructura de transport a constituit centrul strategiei investiționale a Consiliului Județean Dolj in 2021, dupa cum o relevau și alocarile destinate acestui domeniu inca de la aprobarea bugetului, alocari care reprezentau aproape 80 % din suma totala repartizata dezvoltarii. Proiectele derulate, toate finanțate din fonduri nerambursabile, au vizat aproximativ 210 kilometri de drumuri – aproape o cincime din rețeaua totala gestionata de CJ Dolj. Intre acestea, un progres semnificativ l-au inregistrat demersurile pentru modernizarea celor mai lungi artere rutiere județene: DJ 561A Giurgița… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

