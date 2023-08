Stiri pe aceeasi tema

- Toate muzeele din Targoviște, Ansamblul Brancovenesc de la Potlogi si Pestera Ialomitei vor funcționa, in perioada 12-15 august 2023 dupa program normal, ne informeaza Consiliul Județean Dambovita. Programul de vizitare va fi urmatorul: – Ansamblul Monumental „Curtea Domneasca” și Muzeul Tiparului…

- Comunicat de presa Program special la muzeele Complexului Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, in minivacanța de Sfanta Maria Cu ocazia Sarbatorii „Adormirea Maicii Domnului” sau „Sfanta Maria”, Consiliul Judetean Dambovita, prin Complexul National Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviste,…

- Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, anunța ca, in primul semestru al anului 2023, numarul vizitatorilor a crescut cu 38% fața de aceeași perioada a anului trecut. Cele 16 obiective turistice și culturale aflate in administrarea Complexului Național…

- Consiliul Județean Dambovița va organiza o noua ediție a Festivalului „Peștera - Padina” in perioada 18 - 20 august 2023 The post Consiliul Județean Dambovița va organiza o noua ediție a Festivalului „Peștera – Padina” in perioada 18 – 20 august 2023 first appeared on Partener TV .

- Eveniment de inalta ținuta, Gala de Excelența a județului Dambovița, ediția a II-a, a avut loc miercuri seara la Cinematograful Independența. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Dambovița in cadrul Zilelor Județului Dambovița ” Iubim Dambovița”. Sala Cinematografului Independența din…

- Momentul face parte dintre activitațile prilejute de o noua expoziție organizata de Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal "Curtea Domneasca" din Targoviște, la Ansamblu Brancovenesc de la Potlogi. "Randuiala ospețelor domnești in vremea lui Constantin Brancoveanu și a principilor…

- Gala de excelența a județului Dambovița, ediția a II-a, in cadrul Zilelor Județului Dambovița, miercuri, 31 mai 2023, ora 17.00. Organizatorul evenimentului este Consiliul Județean Dambovița. Evenimentul se va desfașura la Cinematograful Independența din Targoviște. Urmarește Partener TV și pe Google…