Consiliul Judetean Constanta cumpara servicii de cadastru pentru aproape 900 km drumuri

- Una dintre cele mai mari sume cu destinatia modernizare drumuri locale va fi cheltuita la Tatarusi. Programul National de Investitii „Anghel Saligny" a alocat in acest sens 11,5 milioane de lei, iar administratia comunei a mai pus 6 milioane de lei de la bugetul propriu. Licitatia lansata la sfarsitul…

- In cadrul conferintei de presa de dupa sedinta CJ Constanta din data de 30 mai, Mihai Lupu a declarat ca in cadrul proiectului de extindere a Delfinariului 4 ofertanti s au retras, astfel ca procedura va fi reluata Nicio oferta depusa pentru ce lucrari au mai ramas de a fi executate in cadrul proiectului…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a apreciat ritmul bun al lucrarilor de modernizare a DJ 178 care face legatura intre localitațile Comanești de Balaceana, pe Valea Solonețului. Gheorghe Flutur a inspectat astazi lucrarile, el precizand ca proiectul prevede modernizarea drumului…

- Baza Logistica Navala Constanta si compania Omniasig Vienna Insurance Group SA au incheiat un contract privind achizitia de servicii de asigurare tip CASCO maritim si tip Pamp;I maritim pentru nava F 221, inclusiv ambarcatiunile tip RHIB din dotare, care executa misiuni in anul 2023, in perioada 05.05.2023…

- Administratia judeteana vinde 13.000 kg deseuri fier vechi rezultate in urma desfiintarii unor conducte Licitatia are loc in data de 03.05.2023, la sediul Consiliului Judetean Constanta, de la ora 12.00. Pretul de pornire a licitatiei este de 0,73 lei kg Consiliul Judetean Constanta organizeaza licitatie…

- Conform Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, doua autoturisme conduse de un barbat in varsta de 71 de ani si o femeie in varsta de 51 de ani s-au ciocnit la intersectia dintre DJ 100 C si DJ 149.

- Administrația prezidențiala indeamna cetațenii sa fie vigilenți și precauți fața de informațiile false distribuite in spațiul public. „In contextul atacurilor hibride cu care ne confruntam in ultima perioada, observam faptul ca imaginea șefei statului este utilizata in diferite tipuri de publicitate…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a adoptat decizia nr. 592 C7 394 la contestatia nr. 155 16.02.2023, formulata de catre OK GUARD SRL, cu sediul in Bucuresti, impotriva adresei nr. 22507 06.02.2023 de comunicare a rezultatului reluarii competitiei acordului cadru si a raportului final…