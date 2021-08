Consiliul Judetean Constanta cumpara lucrari de reparatii ale instalatiilor electrice pentru sediile proprii sau aflate in administrare

Stiri pe aceeasi tema

- Motivul anularii este reprezentat de faptul ca au fost depuse numai oferte inacceptabile si sau neconforme.Licitatia pentru achizitia serviciilor de "proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiectivul de investitie Modernizare sectia de psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea…

- Consiliul Judetean Constanta doreste sa achizitioneze servicii de telefonie mobila si date mobile pentru o perioada de 12 luni Sunt solicitate 50 de abonamente cu numere Valoare estimata: 36.400 lei fara TVA Termenul limita de depunere a ofertelor este 19.07.2020 Consiliul Judetean Constanta doreste…

- Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta SA organizeaza achizitie publica pentru servicii de consultanta si asistenta tehnica pentru lucrarile executate pentru "Reabilitare si modernizare corp garda" Valoarea totala estimata este de 560.000 lei Termenul limita pentru primirea ofertelor…

- Confort Urban SRL cumpara prin licitatie masini de maturat strazile Achizitia se va realiza in baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local din municipiul Constanta Valoarea totala estimate este de 746.250 lei fara TVA Termenul…

- Consiliul Judetean Constanta organizeaza achizitie publica pentru contractarea de "Servicii de intretinere spatii verzi la cladirile apartinand sau administrate Termenul limita de depunere a ofertelor este 24.06.2021, ora 12:00 Valoarea estimata a achizitiei pentru perioada iunie ndash; octombrie este…

- Pana in 2030, Ford iși propune ca 40% din vanzarile sale globale sa fie reprezentate de vehicule 100% electrice. In acest context, producatorul american a transmis ca va cumpara Electriphi, pentru a accelera tranziția de la mașinile "tradiționale" catre vehiculele cu emisii zero. Compania cu sediul…

- Consiliul Judetean Constanta achizitioneaza servicii cadastrale si publicitate imobiliara in vedera elaborarii documentatiilor cadastrale privind inscrierea in cartea funciara a drumurilor judetene, cladirilor si terenurilor, aflate in domeniul public al judetului Licitatia se desfasoara pe mai multe…

- Consiliul Judetean Constanta organizeaza achizitie publica pentru furnizare produse pentru protocol Valoarea estimate este de 31.700 lei fara TVA Toti operatorii economici interesati vor transmite ofertele pe adresa de e mail: licitatii cjc.ro sau la Registratura institutiei Consiliul Judetean Constanta…