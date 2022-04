Consiliul Judetean Constanta achizitioneaza servicii de acces la internet. Contractul este pana la sfarsitul anului

Stiri pe aceeasi tema

- Pași pentru incheierea unui contract la distanța in urma unui apel telefonic: Pasul 1: In cadrul convorbirii telefonice, furnizorul are obligația de a oferi inițial o serie de informații minime cu privire la oferta: – identitatea furnizorului; – principalele caracteristici ale serviciilor și produselor…

- Consiliul Județean Cluj a primit din partea A.N.A.P. confirmarea conformitații documentației publicate in S.E.A.P., documentație care vizeaza achiziția lucrarilor de intreținere curenta și periodica, pe timp de vara, a drumurilor județene. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Vom aloca…

- Consiliul Judetean Constanta organizeaza achizitie publica pentru servicii de elaborare a documentatiei tehnico economice faza SF pentru obiectivul de investitie ldquo;Statii de reincarcare pentru vehicule electrice la obiective aflate in domeniul public al judetului Constanta" Valoarea estimata a achizitiei…

- Consiliul Judetean Constanta organizeaza licitatie pentru servicii de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere si reciclabile pentru sediile proprii pana la data de 31.12.2022, cu posibilitatea de prelungire de 4 luni Valoarea estimata a achizitiei este de 77.000 lei fara TVA pentru…

- Consiliul Judetean Constanta organizeaza achizitie publica de tamplarie PVC la imobilul Palatul Administrativ ndash; Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, partea nordica a cladirii ce are in componenta birouri si sali de conferinta Valoare estimata 58.000 fara TVA Termenul limita…

- Consiliul Judetean Constanta a achizitionat servicii de verificare tehnica faza SF pentru proiectul Construirea si dotarea Teatrului pentru copii si tineret in cadrul Complexului Muzeal al Stiintelor Naturii Constanta Valoarea estimata a achizitiei este de 5.000 lei fara TVA Termenul limita de depunere…

- Licitatia pentru servicii de verificare tehnica pentru proiectul "Conservarea, protejarea si punerea in valoare a Ansamblului Rupestru Murfatlar a fost anulata Consiliul Judetean Constanta a anulat aceasta procedura automat deoarece la data limita de depunere oferta nu au existat ofertanti interesati…

- Consiliul Judetean Constanta organizeaza o licitatie publica pentru atribuirea unui contract Sunt vizate "Servicii de verificare tehnica" pentru proiectul "Conservarea, protejarea si punerea in valoare a Ansamblului Rupestru Murfatlar" Termenul limita pentru depunerea de oferte este 1 februarie 2022…