DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 31 august 2022, orele 1430 Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere: – prevederile Hotararii Consiliului Județean Bistrița-Nasaud nr.93/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bistrița-Nasaud, cu modificarile și completarile ulterioare; – avizul de legalitate nr.IIC/19258 din 24.08.2022 al Compartimentului juridic, coordonare consilii locale; In temeiul prevederilor art.178 alin.(1), art.179 coroborat cu art.134 și art.135,…