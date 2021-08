Stiri pe aceeasi tema

- S-a dat unda verde construcției Centrului de Radioterapie. Acesta urmeaza sa fie amplasat in strada Alba Iulia, in incinta Secției de Oncologie a Spitalului Județean de Urgența Bistrița. In județul Bistrița-Nasaud, rata incidenței de cancer este de 305,1 cazuri la o suta de mii de locuitori, aproape…

- Infiintata in 2006, cu capital 100% autohton , compania șurubexpert deserveste, in prezent, peste 3000 de clienti, persoane juridice dar și mici sau mari utilizatori din toate domeniile de activitate. Avand un depozit bine aprovizionat, care conține peste 10.000 de repere și dimensiuni de suruburi…

- S.C. VITAL S.A. organizeaza in data de 04.08.2021 vanzare prin licitație publica cu strigare, auto marca Dacia Dokker, an fabricație 2020, avariat, declarat dauna totala. Auto se poate viziona la Service Motor Hobby situat pe bd. București, Baia Mare. Informații suplimentare precum și condițiile de…

- ANUNT DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publica a imobilului Atelier C10 și teren aferent situat in intravilanul municipiului Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 5, jud. Alba. 1. Informații generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa,…

- ANUNT LICITATIE PUBLICA pentru inchiriere spatiu comercial proprietate publica a Judetului Constanta, situat in incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ,,Sf. Apostol Andrei" Constanta intrare Policlinica 1, in scopul desfasurarii de activitati comerciale 1. Informatii generale privind autoritatea…

- Lucrarile de extindere a Unitații de Primiri Urgențe (UPU) din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia au fost scoase recent la licitație. Valoarea acestora se ridica la peste 6 milioane de lei și vizeaza construirea unui corp nou – subsol și parter – cu o suprafața totala utila de peste…

- Transformarea fostei Școli Generale din Partoș in creșa : primaria Alba Iulia mai face un pas, licitație publica lansata in SEAP Transformarea fostei Școli Generale din Partoș in creșa : primaria Alba Iulia mai face un pas, licitație publica lansata in SEAP In anul 2020, in sedința din 22 decembrie,…