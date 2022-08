Stiri pe aceeasi tema

- Jucarii și materiale didactice pentru dotarea unei creșe din municipiul Blaj. Licitația, lansata in SEAP Primaria Blaj cumpara jucarii și materiale didactice in valoare de 80.000 de lei, pentru dotarea unei creșe din municipiu. Primaria Blaj a lansat vineri, 19 august, in Sistemul Electronic de Achiziții…

- Mobilier nou pentru secțiile Maternitate si Pediatrie de la spitalul Cugir: Licitația, lansata in SEAP Mobilier nou pentru secțiile Maternitate si Pediatrie de la spitalul Cugir: Licitația, lansata in SEAP Spitalul Orașenesc Cugir a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație…

- Consiliul Județean Alba vrea sa modernizeze drumul județean DJ 704A: Licitația pentru proiectare, lansata in SEAP Consiliul Județean Alba vrea sa modernizeze drumul județean DJ 704A: Licitația pentru proiectare, lansata in SEAP Consiliul Județean Alba a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții…

- Secțiile de neonatologie și obstetrica ginecologie de la SJU Alba vor fi modernizate și vor primi dotari moderne: Licitația pentru servicii de proiectare, lansata in SEAP Secțiile de neonatologie și obstetrica ginecologie de la SJU Alba vor fi modernizate și vor primi dotari moderne: Licitația pentru…

- TREI drumuri județene din Alba, afectate de inundațiile din ultimii ani vor fi refacute: Licitația de aproape 900.000 de lei, lansata in SEAP TREI drumuri județene din Alba, afectate de inundațiile din ultimii ani vor fi refacute: Licitația de aproape 900.000 de lei, lansata in SEAP Consiliul Județean…

- Lucrari de reparații a crucilor și aleilor din Cimitirul Eroilor din Alba Iulia: Licitația de aproape 850.000 de lei, lansata in SEAP Lucrari de reparații a crucilor și aleilor din Cimitirul Eroilor din Alba Iulia: Licitația de aproape 850.000 de lei, lansata in SEAP Primaria Municipiului Alba Iulia…

- DSVSA Alba cumpara echipamente de laborator pentru stocare și testare probe: Licitația, lansata in SEAP DSVSA Alba cumpara echipamente de laborator pentru stocare și testare probe: Licitația, lansata in SEAP Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba a lansat luni, 30…

- Modernizarea sistemului de iluminat stradal in orașul Cugir: Licitația de peste 1 MILION de lei, lansata in SEAP Modernizarea sistemului de iluminat stradal in orașul Cugir: Licitația de peste 1 MILION de lei, lansata in SEAP Primaria municipiului Blaj a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții…