Consiliul Județean a pus „turnesol pe baza acidă“ a agriculturii CARAȘ-SEVERIN – Direcția Agricola propunea aleșilor județului cele mai mari prețuri medii din țara pentru produsele agricole, lucru care ar fi impovarat și mai mult agricultorii carașeni. Județul a votat reducerea acestora cu 20%, insa un viciu de procedura a facut ca reducerea sa fie, deocamdata, ștearsa cu buretele! O hotarare a consiliului județean, care a generat dezbateri aprinse in toamna, a ajuns din nou marul discordiei și spre final de an. Mai exact, stabilirea prețurilor medii la produsele agricole din județul Caraș-Severin, pentru anul 2023, care este folosit la echivalarea in lei a… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

