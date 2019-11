Consiliul Județean a pregătit buzoienilor un „Decembrie magic” Consiliul Județean Buzau organizeaza și anul acesta, in luna decembrie, o serie de manifestari, prilejuite de sarbatorile de iarna, reunite sub denumirea ”Decembrie Magic”. Programul evenimentelor este urmatorul: 1 Decembrie – Ziua Naționala a Romaniei Consiliul Județean Buzau va oferi buzoienilor și in acest an, cu ocazia Sarbatoririi Zilei Naționale a Romaniei, o masa tradiționala (3800 de porții – dintre acestea 800 sunt de post). Meniul este format din: iahnie de fasole cu ciolan, placinta cu branza, chifla și bautura calda, iar meniul de post va conține iahnie de fasole, placinta cu mere,… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

- Programul manifestarilor din ziua de 1 decembrie 2019: • ora 9.00 - Concert de muzica populara „Noi suntem romani" - Partea I (Cristinel Iordachioaia, Claudia Martinica, Corul Marii Uniri al Ateneului National din Iasi); • ora 10.00 – Manifestarile organizate cu ocazia Zilei de 1 decembrie 2019, Ziua…

