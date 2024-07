Consiliul Județean a atribuit 12 trasee pentru transportul de persoane, dintre care șapte au fost contestate NEMULȚUMIRI… Licitațiile organizate de Consiliul Județean Vaslui privind atribuirea traseelor de transport persoane nu prea sunt pe placul unor operatori economici, care din varii motive decid sa le conteste la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), platind taxe exorbitante. Potrivit raportului intocmit la inceputul acestei luni, de atribuire prin licitație deschisa a contractului de […] Articolul Consiliul Județean a atribuit 12 trasee pentru transportul de persoane, dintre care șapte au fost contestate apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

