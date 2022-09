Romania, precum si alte tari ale Uniunii Europene, se confrunta in perioada aceasta cu mai multe provocari in plan economic si Consiliul Investitorilor Straini (FIC) considera ca raspunsurile pentru redresare trebuie sa urmareasca nu doar perioada imediat urmatoare, ci sa pregateasca si economia viitorului. “Este nevoie ca Romania sa stabileasca si sa implementeze acele directii strategice care consolideaza cresterea economica si care asigura bunastare pentru cetateni”, semnaleaza reprezentantii FIC intr-un comunicat. Consiliul Investitorilor Straini a demarat in 2016 un proiect numit “Va Urma”,…