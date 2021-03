Stiri pe aceeasi tema

- A strigat "libertate" la protestul desfașurat duminica în Parcul Izvor, iar la doar o zi și ceva distanța anunța "trezirea României" pe Instagram. Olivia Steer aduce din nou în discuție <draftul nazist> care îi dorește pe toți copiii vaccinați și critica…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu , susține ca autoritațile din Romania, inclusiv ministerul pe care il conduce, au mult de recuperat in ceea ce privește bolile rare. Acesta spune ca Planul pentru boli rare trebuie inclus in Strategia naționala de sanatate 2021-2027. „Cred ca autoritațile publice…

- Doar circa 4.000 din cele peste un milion de teste destinate școlilor și distribuite Direcțiilor de Sanatate Publica din țara au fost utilizate pana acum, la trei saptamani de la reluarea cursurilor in Romania, a anunțat duminica ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. „Din informațiile pe care le avem…

- Vicepremierul Hunor a spus ca multe ministere se descurca greu cu actualele alocari de fonduri, dar ca sumele reprezinta un punct de plecare.„Bugetul a fost in dezbatere, iar dupa ultima ședința de guvern am mai adus amendamente la buget, cu sume in plus pentru cateva ministere. Daca ministrul Educației…

- Multe lucruri scarțaie sau nu funcționeaza deloc in Romania, iar pentru aceasta vinovatul este sistemul . Lupta seculara pe care țara noastra o are cu sistemul pare ca nu se va termina niciodata. Din contra, Romania se adancește pe zi ce trece in...

- Ministerul Sanatații va anunța in aceasta saptamana persoanele, in funcție de varsta, care se pot vaccina impotriva coronavirusului cu vaccinul produs de AstraZeneca / Oxford. Comisiile de specialitate din Ministerul Sanatații și de la Agenția Naționala a Medicamentului vor stabili saptamana aceasta…

- Președintele AUR, George Simon, conduce sambata, in fața Ministerului Sanatații, un protest dupa incendiul de la Spitalul Matei Bals. Protestatarii solicita demisia ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, dar și a șefului DSU Raed Arafat. La manifestație s-au lansat și apeluri anti-Klaus Iohannis.…

- Sistemul de sanatate fragil al Portugaliei se afla sub presiune tot mai mare din cauza creșterii ingrijoratoare a infecțiilor cu coronavirus. Portugalia a raportat sambata 10.947 de cazuri noi și 166 de decese, cel mai grav bilanț de la inceputul pandemiei, relateaza Mediafax. In același timp Romania…