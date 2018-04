Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Investitorilor Straini (FIC, organizație ce produce anual 180 de miliarde lei, cat bugetul Romaniei) scrie intr-o scrisoare adresata premierului, ministrului de Finanțe și șefilor celor doua Camere ale Parlamentului ca nu ințelege logica transferului contribuțiilor sociale și cere limpezirea…

- Ordonanta de urgenta a Guvernului 79/2017 de modificare a Codului fiscal a fost criticata, miercuri, in sedinta Comisiei de buget a Camerei Deputatilor, de reprezentantii mai multor asociatii si patronate, acestia sustinand ca genereaza nesiguranta in randul angajatorilor si angajatilor, creste birocratia…

- Indemnizația de concediu medical pentru femeile gravide ar putea scadea din cauza transferului contribuțiilor sociale, avertizeaza atat ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici, cat și specialiștii in fiscalitate din Romania. „Indemnizatia aferenta concediului medical pre si post natal scade sau ar putea…

- "Este cu totul revoltatoare situația in care a ajuns Guvernul PSDragnea 3, care alearga acum ca un apucat sa carpeasca gogoașa fiscala a mutarii contribuțiilor de la angajator la angajat, umflata peste masura. Ordonanța de Urgența 3/2018, adoptata ieri de Guvern, nu doar ca nu echilibreaza situația,…