Cu privire la afirmația “De pilda, doar Ministerul Cercetarii are peste 40 de institute naționale de cercetare. Ministerul Educației coordoneaza alte 43 de institute naționale de cercetare”, precizam ca din totalul de 46 INCD-uri existente in Romania, Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii (MCID) are in coordonare 43 dintre acestea, se arata intr-un drept la replica transmis de Consiliul Institutelor Naționale de Cercetare-Dezvoltare din Romania - CINCDR.