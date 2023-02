Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana ar urma sa majoreze ratele dobanzilor in zona euro cu 50 de puncte de baza atat in februarie cat si in martie, si va continua procesul in urmatoarele luni, a afirmat joi Klaas Knot, membru al Consiliului guvernatorilor BCE, intr-un interviu acordat duminica postului de televiziune…

- Rata ROBOR a scazut considerabil in ultima perioada, in pofida inflației ridicate. Scaderea ROBOR pare un lucru neobișnuit in contextul in care BNR a continuat sa majoreze dobanda cheie, in funcție de care bancile „se inspira” cand stabilesc aceasta...

- Banca Centrala Europeana urmeaza sa majoreze ratele pana la un nivel care sa inceapa sa limiteze creșterea, iar varful acestora va depinde de raspunsul economiei la ciclul de inasprire monetara, a declarat economistul-șef al BCE, Philip Lane. Banca centrala a majorat deja ratele cu un total de 250…

- Criza economica, inflația de aproape 16.76% și fluctuațiile din piața bancara, au determinat modificari fara precedent in doar cateva luni, daca facem referire la dobanda-cheie stabilita de BNR. Nu e de mirare, de altfel, decizia bancii de a anunța astazi noi modificari. Din pacate, sunt vesti rele…

- BNR a majorat rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 7,00 la suta pe an, de la 6,75 la suta pe an, incepand cu data de 11 ianuarie. Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in ședința din 10 ianuarie, a hotarat urmatoarele majorarea ratei dobanzii de politica monetara…

- Totodata, saptamana aceasta sunt asteptate datele oficiale referitoare la inflatie, care vor arata o creștere record a prețurilor, de circa 16,6% pe anul 2022. Pe 10 ianuarie, Consiliul de Aministratie al BNR are o noua sedinta, avand ca principale subiecte evolutia dobanzilor si, eventual, utilizarea…

- Pe 10 ianuarie, Consiliul de Aministratie al BNR are o noua sedinta. Evolutia dobanzilor si, eventual, utilizarea altor instrumente de politica monetara pentru incetinirea inflatiei sunt principalele subiecte pe ordinea de zi. Conform ultimului raport publicat de ING Bank si semnat de economistul sef…

- “Activitatea de fuziuni si achizitii s-a incheiat. Cresterea materiala, anorganica, pentru urmatoarele 24 de luni s-a incheiat”, a declarat Tobias Martinez Gimeno pentru ziar, cu referire la piata in ansamblul ei. Ratele negative ale dobanzilor din ultimii ani au insemnat ca ”banii erau aproape gratuiti”,…