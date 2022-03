Nicusor Dan a anuntat, luni, in sedinta Consiliului General un proiect care creeaza cadrul pentru eliberarea unor autorizatii TAXI. ”Nu s-au mai eliberat autorizatii taxi in Bucuresti din 2012. Cream cadrul pentru a elibera 1850 de autorizatii TAXI dintre care un numar dedicat pentru vehicule care sa poata transporta persoane cu dizabilitati”, a declarat Nicusor Dan in timpul sedintei. Potrivit acestuia, 100 de autorizatii vor fi emise pentru vehicule care pot transporta persoane cu dizabilitati. Numarul de autorizatii este disponibil dupa ce unele au fost retrase detinatorilor in urma unor…