Consiliul General al Capitalei dezbate acordarea unor granturi pentru artistii independenti. Eliminarea taxei pentru turism, pe ordinea de zi

Stiri pe aceeasi tema

- PSD a facut o plângere la Biroul Electoral de circumscriptie al Municipiului Bucuresti în care reclama ca presedintele Klaus Iohannis transmite din nou mesaje electorale în favoarea PNL. De asemenea, a fost reclamat la BEM și primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, sesizarea fiind…

- Din pacate, asistam in ultima perioada la un mod de a face campanie care nu face cinste niciunui politician: joaca cu veniturile și viața oamenilor, lipsindu-i pe aceștia de sumele necesare pentru traiul zilnic și pentru acoperirea celor de trebuința (credite, medicamente, cumparaturi curente etc).…

- Asociatii ale elevilor din Constanta, Bucuresti - Ilfov, Maramures si Valcea, precum si Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti - Invatamant Preuniversitar solicita Ministerului Educatiei si Cercetarii eliminarea noilor declaratii-angajament pentru scoala online, ce ar trebui semnate de elevi…

- Ministerul Educației și Cercetarii a lansat luni, 26 octombrie, procesul de elaborare a Strategiei privind digitalizarea educației din Romania 2021 - 2027 - SMART.Edu (Școala Moderna, Accesibila, bazata pe Resurse și Tehnologii digitale). Evenimentul s-a desfașurat la Biblioteca Centrala Universitara…

- UPDATE Ministerul Educației a anunțat, joi, ca 378 de unitați de invațamant funcționeaza in scenariul roșu, cu 23 mai multe decat miercuri, cand erau 355 de unitați in aceasta situație. Potrivit unui comunicat al MEC, 12.307 unitați de invațamant funcționeaza in scenariul 1 sau verde, 4.971 in scenariul…

- Ministerul Educației și Cercetarii a anuntat ca la data de 30 septembrie, in conformitate cu datele transmise de inspectoratele școlare județene (inclusiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București), se inregistreaza urmatoarea situație: - 12.540 de unitați de invațamant in Scenariul 1…

- Nicusor Dan a povestit intr-un interviu acordat lui Catalin Maruta de ce sotia sa, Mirabela, nu a fost prezenta la sediul campanie in seara victoriei. "La ora aia dormea copilul. A adormit copilul in masina. Ieri (duminica) am fost la sediu toata ziua cu echipa de campanie. Nu era potrivit…

- Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud intervine in sprijinul parinților elevilor și preșcolarilor din satele Suplai și Aluniș, care refuza categoric sa iși mai trimita copiii la școala din cauza ca aceștia ar trebui sa faca naveta cațiva kilometri dupa ce au fost mutați in alte școli din comuna Zagra,…