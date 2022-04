Stiri pe aceeasi tema

- Reunit in ședința ordinara, Consiliul Județean Cluj a aprobat miercuri, 27 aprilie 2022, depunerea pentru finanțare prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliența (P.N.R.R.) a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primaria Ploiesti spera sa atraga o finantare nerambursabila prin PNRR pentru achizitia a 19 autobuze electrice, in completarea lotului de noua vehicule asteptate sa soseasca in municipiu, tot din fonduri europene, in urmatoarea perioada. Autoritatile ploiestene pregatesc un proiect pentru cumpararea…

- CARANSEBEȘ – Nu toate, doar cateva care vor fi reabilitate energetic, asta daca proiectul depus de Primaria Caransebeș va primi finanțare! Proiectul a ajuns zilele trecute pe masa aleșilor locali, care și-au dat acordul pentru a fi depus in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența, Componenta…

- Ministerul Justitiei a anuntat vineri ca, la inceputul acestei saptamani, a semnat acordul de finantare cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, in calitate de coordonator national, in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Ministrul Dezvoltarii și cel al Investițiilor și Proiectelor Europene au semnat Acordul de finanțare privind implementarea investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), demers necesar inainte de lansarea apelurilor de pro

- Dan Vilceanu, ministrul investitiilor si proiectelor europene, si Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei au semnat Acordul de finantare privind implementarea investitiilor finantate prin Planul National de Redresare si Rezilienta PNRR , demers necesar inainte de lansarea…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a precizat dupa intalnirea cu președintele Grupului Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, ca nu este necesara o optimizare a Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR). „Si eu, si Manfred am spus foarte clar ca Romania ramane ancorata sa faca toate…

- Ministerul Finanțelor a indeplinit, inainte de termenul de 31 martie 2022, cele doua jaloane asumate in cadrul componentei 8 – ”Reforma fiscala și Reforma sistemului de pensii”, reforma Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) prin digitalizare și le-a raportat deja coordonatorului național…