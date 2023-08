Consiliul Fiscal trage guvernul de ureche: „”Renunțați la portițe și excepții fiscale” Un raport al Consiliului Fiscal considera ca veniturile bugetului sunt la un nivel „inadmisibil de jos” in raport cu nevoile Romaniei și ca e necesara eliminarea exceptarilor și portițelor din legislația actuala. Documentul se mai refera și la prognozele in inrautațire a situației economice pentru acest an, lucru confirmat de datele deja aparute: un nivel al creșterii economice in primele 3 luni de 2,4% an-pe-an (aproximativ jumatate din ritmul aferent trimestrului anterior – trimestrul 4 din 2022, de 4,7%), iar creșterea PIB in primul trimestrufața de cel anterior (ultimul din 2022) a fost de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Raportul anual al Consiliului Fiscal arata ca veniturile Bugetului sunt la un nivel „inadmisibil de jos” fata de nevoile Romaniei. Potrivit raportului, este necesara eliminarea exceptarilor și portițelor din legislația actuala. Instituția condusa de Daniel Daianu avertizeaza ca aplicarea unor astfel…

- Consolidarea fiscal-bugetara este „vitala și stringenta”, iar amanarea ei mizandu-se pe evoluția favorabila a economiei și pe efectul inflației, nu reprezinta o opțiune viabila, se arata in Raportul anual al Consiliului Fiscal.

- ”Dupa cum ati vazut zilele acestea, Ministerul Finantelor este in postura de integrator: face simulari asupra impactului pe care diferite propuneri fiscal-bugetare il pot avea, pentru ca Guvernul Romaniei sa ajunga la o consolidare echilibrata a bugetului de stat, raportata la cheltuieli si venituri.…

- Eugen Radulescu, director in Banca Naționala a Romaniei, considera ca scutirile de la impozit dau impresia ca ajuta, cand in realitate nu ajuta. De asemenea, oficialul BNR a subliniat ca i se pare „nesanatos” si faptul ca pentru anumite industrii exista eliminarea cotei de de sanatate, astfel ca oamenii…

