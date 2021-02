Stiri pe aceeasi tema

- • Ploieșteanca Ioana Ghizila, a treia marcatoare a Acvilelor Echipa naționala de baschet feminin a Romaniei a pierdut partida cu Italia, desfașurata in ”bula” de la Istanbul, sambata seara, scor 81-66 (15-14, 25-21, 23-16, 18-15). Tricolorele au incheiat astfel campania de calificare la FIBA Women’s…

- Romania trebuie sa inceapa reducerea deficitului bugetar de anul viitor, care depinde de reducerea deficitului bugetar structural, aratabuletinul BNR Romania - Zona Euro Monitor. Corecția trebuie sa fie...

- ​Primul trimestru din 2021 în România va semana cu ultimul trimestru, care a consemnat o încetinire economica. Nu vreau sa vorbesc despre un declin înca, a declarat Daniel Daianu, președintele Consiliului Fiscal, într-o conferința organizata de Ziarul Financiar. "Conteaza…

- Revenirea la nivelul PIB pre-pandemie se va produce la inceputul lui 2022, cum se va intampla cam peste tot in Uniunea Europeana, a declarat, miercuri, presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, care a subliniat ca este "cvasi-sigur ca va exista crestere economica" anul viitor. "Este…

- Revenirea la nivelul PIB pre-pandemie se va produce la inceputul lui 2022, cum se va intampla cam peste tot in Uniunea Europeana, a declarat, miercuri, presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, care a subliniat ca este "cvasi-sigur ca va exista crestere economica" anul viitor.

- Revenirea la nivelul PIB pre-pandemie se va produce la inceputul lui 2022, cum se va intampla cam peste tot in Uniunea Europeana, a declarat, miercuri, presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, care a subliniat ca este "cvasi-sigur ca va exista crestere economica" anul viitor. "Este cvasi-sigur…

- ​Consiliul Fiscal apreciaza drept probabila materializarea unui gol total de venituri fiscale și din contribuții de asigurari plus alte venituri la nivelul anului 2020 (potrivit execuției cash) de aproximativ 6,5-7,5 mld. lei (circa 0,65%-0,75% din PIB). ”Acest gol provine pe de o parte din evaluarea…

- Romania trebuie sa inceapa corectia macroeconomica in 2021, care trebuie sa fie graduala, sa acopere 3-4 ani si sa aiba in vedere atat restructurare de cheltuieli, cat si venituri fiscale/bugetare in crestere, a declarat, joi, presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu. Citește și: Schimbare…