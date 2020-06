Stiri pe aceeasi tema

- Mentinerea calendarului actual de aplicare a Legii pensiilor, in lipsa unor masuri compensatorii credibile si de amploare, ar face cvasi-imposibila o reducere a deficitului bugetar in 2021 fata de nivelul din anul curent, in conditiile in care acesta este deja periculos de inalt, potrivit unui raport…

- Mentinerea calendarului actual de aplicare a Legii pensiilor, in lipsa unor masuri compensatorii credibile si de amploare, ar face cvasi-imposibila o reducere a deficitului bugetar in 2021 fata de nivelul din anul curent, in conditiile in care acesta este deja periculos de inalt, potrivit unui raport…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu a declarat, joi, ca deși orice om politic care susține marirea pensiilor cu 40%, potrivit legii, este considerat un sinucigaș politic, el susține ca aceasta masura poate fi una dintre cheile relansarii Romaniei.”Știu ca orice om politic care, in aceasta…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca prin marirea pensiilor cu 40-, de la 1 septembrie, economia romaneasca ar putea fi relansata pentru ca s-ar incuraja consumul de marfuri si servicii pentru a caror producere se creeaza locuri de munca. "Stiu, o sa fiu pus la colt de oamenii sistemului,…

- Principalele modificari/completari vizeaza aspecte procedurale si de calendar, dupa cum urmeaza: 1. Copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la data de 31 august 2020, inclusiv, pot fi inscrisi in clasa pregatitoare, in conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile…

- Consiliul Fiscal considera ca scenariul macroeconomic asumat de Guvern, construit pe un declin al PIB real cu 1,9%, este unul foarte optimist. Consiliul Fiscal evalueaza deficitul bugetar al anului curent la circa 7,3% - 7,45% din PIB, iar scaderea PIB-ului ar putea ajunge la 8%-9%."Consiliul Fiscal…

- Consiliul Fiscal considera ca scenariul macroeconomic fundamentat de Guvern, construit pe un declin al PIB real cu 1,9%, este unul foarte optimist, si evalueaza deficitul bugetar al anului curent la circa 7,3% - 7,45% din PIB, insa in situatia unei contractii mai severe a activitatii economice, indicele…

- Biologii, biochimiștii, chimiștii și fizicienii, intreg personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare vor avea salariile marite, reașezate conform grilelor, dupa ce deputații au decis modificarea Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.…