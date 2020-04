Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unei analize a Consiliului Fiscal, necesarul de finanțare al Romaniei se majoreaza de la 8,6% din PIB in 2019, la 11% și 14,3% in funcție de scenariile considerate in 2020, respectiv intre 119,5 mld. lei (24,7 mld. euro) și 144,3 mld. lei (30 mld. euro)Dincolo de impactul asupra creșterii…

- Consiliul Fiscal considera ca scenariul macroeconomic fundamentat de Guvern, construit pe un declin al PIB real cu 1,9%, este unul foarte optimist, si evalueaza deficitul bugetar al anului curent la circa 7,3% - 7,45% din PIB. Insa, avertizeaza Consiliul, in situatia unei contractii mai severe…

- "Rectificarea bugetara survine in conditiile anuntarii de catre Guvern a unor circumstante extraordinare determinate de pandemia provocata de virusul SARS-CoV-2. Consiliul Fiscal valideaza manifestarea acestor circumstante extraordinare si considera ca situatia curenta reclama realizarea unei rectificari…

- Consiliul Fiscal considera ca scenariul fundamentat de Guvern, cu un declin al PIB real cu 1,9%, este foarte optimist. Consiliul Fiscal sugereaza inca doua scenarii, cu contractii ale economiei de 4 – 6%, repectiv 8 – 9%. Deficitul bugetar ar putea urca la peste 10% din PIB, informeaza Mediafax . Consiliul…

- Consiliul Fiscal considera ca scenariul macroeconomic asumat de Guvern, construit pe un declin al PIB real cu 1,9%, este unul foarte optimist. Consiliul Fiscal evalueaza deficitul bugetar al anului curent la circa 7,3% - 7,45% din PIB, iar scaderea PIB-ului ar putea ajunge la 8%-9%."Consiliul Fiscal…

- Consiliul Fiscal considera ca scenariul macroeconomic fundamentat de Guvern, construit pe un declin al PIB real cu 1,9%, este unul foarte optimist, si evalueaza deficitul bugetar al anului curent la circa 7,3% - 7,45% din PIB, insa in situatia unei contractii mai severe a activitatii economice, indicele…

- Volumul activitații economice, masurat prin prisma cifrei de afaceri rulate de companiile din Romania ar putea scadea in aceasta luna cu 40%, spune intr-o discuție cu HotNews.ro dl. Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistica, dupa compilarea rezultatelor unui sondaj ad-hoc facut…

- ​Îmi amintesc, saptamâna trecuta am mers într-un supermarket. Totdeauna cumpar produse românești. Cum am ramas acasa fara mere, am mers la raionul cu fructe. Nu am gasit mere românești. În schimb, erau multe soiuri din Polonia. Asta am gasit, asta am luat. Pe cine…