Consiliul Fiscal: Estimarea Guvernului privind incasarea din TVA este excesiv de optimista

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul Fondului Monetar International (FMI) in tara noastra, Alejandro Hajdenberg (FOTO), a lansat un avertisment privind finantele Romaniei. Guvernul risca sa depaseasca anul acesta tinta de deficit bugetar de 3% din Produsul Intern Brut (PIB). Mai exact, exista riscul ca diferenta dintre venituri…

- Fondul Monetar International ia in considerare modificarea prognozei de crestere economica pentru Romania din acesta an de la 5,1% la 4-4,5%, a declarat, joi, Alejandro Hajdenberg, reprezentantul permanent al FMI i...

- Estimarea privind incasarea din TVA este excesiv de optimista in a doua iteratie a rectificarii bugetare si presupune ca in patru-cinci luni care au mai ramas pana la finalul anului sa avem o crestere de peste 20% a incasarilor din TVA, a declarat joi presedintele Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru,…

- “As spune ca principalul risc nu e neaparat cel de depasire a deficitului de 3%, ci, mai degraba, structura bugetului. In momentul de fata avem cheltuieli foarte rigide, de tip salarii sau asistenta sociala, dar, in primul rand pensii, care au atins deja o pondere foarte mare in buget. Practic, aceasta…

- Consiliul Fiscal considera “extrem de excesiva” proiectia Guvernului de crestere economica de 5,5% și avertizeaza, totodata, asupra unor riscuri semnificative de depasire a tintei de deficit asumate si implicit a nivelului de referinta de 3% din PIB pentru soldul bugetar. Totodată,…

- Consiliul Fiscal considera “extrem de excesiva” proiectia Guvernului de crestere economica de 5,5% și avertizeaza, totodata, asupra unor riscuri semnificative de depasire a tintei de deficit asumate si implicit a nivelului de referinta de 3% din PIB pentru soldul bugetar. Totodată,…

- Cheltuielile cu pensiile vor crește cu 131%, de la 60,7 miliarde de lei, estimatul pentru 2018, la 140,02 miliarde in 2022, potrivit proiectului noii Legi a pensiilor, pus in dezbatere publica joi seara. Impactul pe patru ani este de 40 de miliarde de lei. In 2021, aceste cheltuieli vor fi duble fața…

- ‘Deficitul bugetar este unul foarte mare pentru primele cinci luni ale anului si este rezultatul in primul rand al cresterii de cheltuieli. Chletuielile cresc foarte repede. Veniturile sunt sub asteptari, dar nu foarte departe ceea ce s-a bugetat, in timp ce pe parte de cheltuieli avem o dinamica mult…