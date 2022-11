Stiri pe aceeasi tema

- Ultima rectificare bugetara pe acest an va fi aprobata de Guvern joi, a anuntat premierul Nicolae Ciuca, subliniind ca este vorba despre o rectificare de aproximativ 500 de milioane de lei. Prin aceasta rectificare se are in vedere indeplinirea angajamentelor in proiectele europene, asigurarea drepturilor…

- Ministerul Finanțelor a publicat proiectul celei de-a doua rectificari bugetare, in care veniturile bugetului consolidat se majoreaza cu suma de 521,1 milioane lei, iar cheltuielile bugetului general consolidat se majoreaza cu suma de 522,1 milioane lei.

- Veste buna dinspre Guvernul Romaniei, care anunța o rectificare bugetara pozitiva și o scadere a deficitului. Asta inseamna ca salariile de la stat și buna funcționare a instituțiilor publice vor fi asigurate, inclusiv serviciile de transport și incalzire ale bucureștenilor. Vestea este insa mai puțin…

- Coaliția de guvernare va incepe saptamana viitoare discuțiile pe draftul rectificarii bugetare, a doua din acest an, spun surse guvernamentale. Pana pe 16 octombrie, membrii coaliție ar dori sa ajunga la un acord final privind varianta alocarii fondurilor bugetare pentru finalul anului. Fii…

- La Vaslui a sosit prima transa de vaccin antigripal Foto: Arhiva. La Vaslui a sosit prima transa de vaccin antigripal, însemnând aproape 27.000 de doze, numar însa insuficient pentru nevoile judetului. Directia de Sanatate Publica a transmis ca acestea vor fi repartizate…

- Sectorul 1 al Capitalei va avea un bazin olimpic cu 10 culoare, unde vor avea loc antrenamente și competiții. Primaria Sectorului 1 a lansat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) achiziția de „Proiectare, Asistența tehnica și Execuție lucrari pentru realizarea obiectivului de investiții…

- – 151.000 locuitori vor beneficia de servicii conforme de alimentare cu apa – 20.900 locuitori vor avea acces la canalizare Contractul pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Hunedoara, semnat astazi, va asigura accesul populației din 38 de unitați administrativ…

- Intre proiectele de hotarare supuse aprobarii se numara rectificarea bugetului județului și al mai multor istituții din subordine, intre care și Spitalul Județean de Urgența. Consiliul Județean Buzau se intrunește joi, 25 august, in ședința ordinara. Președintele instituției, Petre Emanoil Neagu,…