- Romania da primele semne ca se pregateste pentru valul de refugiați care ar putea lovi Europa dupa criza din Afganistan. Guvernul vrea sa dubleze suma pe care o primesc pentru cazare solicitantii de azil care nu mai au loc in centrele de refugiati.

- Guvernul roman solicita o suma mult mai mica ca avans din valoarea totala a PNRR, in contextul in care n-ar exista proiecte pentru decontare, acuza europarlamentarul PSD Victor Negrescu. Acesta face o comparație cu Grecia, care are un plan similar țarii noastre. „Grecia a primit deja un avans de 4 miliarde…

- Premierul Florin Citu a declarat, marti, ca vor exista modificari cu siguranta fata de forma initiala a rectificarii bugetare si si-a exprimat speranta ca aceasta va fi aprobata cat mai curand. „Inca ne uitam la cifre si vedem care sunt propunerile, dar in continuare rectificarea trebuie sa tina cont…

- Guvernul a suplimentat cu doar 9 miliarde de lei, fata de cele 38 de miliarde de lei cerute, alocarile bugetare pentru principalele institutii ale statului, majoritatea dintre acestea fiind echilibrate, cu cateva exceptii, precum Ministerul Muncii caruia i s-a diminuat bugetul de 2,7 miliarde de lei,…

- Un declin economic mai mic decat cel anticipat și o revenire mai puternica a economiei ar putea duce la concluzia ca masurile luate de Guvern sunt mai puțin atractive pentru companii, crede Comisia Europeana.Artiștii și lucratorii din domeniul cultural acuza Guvernul ca are la dispoziție 1,1 miliarde…

- „Printre angajamentele luate prin Planul National de Redresare si Rezilienta pe zona aceasta vorbim de strategia pe naval, vorbim de strategie pe siguranta rutiera, vorbim de modalitatea de taxare pe transportul greu de marfuri si, de asemenea, vorbim de un obiectiv legat de descurajarea achizitionarii…

- Guvernul a reactualizat lista statelor din care este impusa carantina la sosirea in Romania. Ce tari se afla in zona rosie. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a publicat joi lista cu clasificarea tarilor/teritoriilor in functie de rata de incidenta cumulata. Pe lista rosie sunt 21 de tari,…