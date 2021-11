Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Fiscal subliniaza ca este obligatoriu ca un control riguros al cheltuirii banului public, cheltuieli care sa asigure bunuri de baza pentru cetațeni (sanatate, educație) și care sa țina cont de constrangerile impuse de consolidarea bugetara, sa fie combinat cu creșterea veniturilor fiscale.…

- Comisia Europeana avertizeaza Romania ca s-a angajat la cheltuieli mai mari decat cele recomandate de instituția europeana cu scopul de a reduce deficitul, in cadrul procedurii de deficit excesiv, declanșat dupa ce țara noastra a depașit ținta europeana de 3%.„Țintele pentru ieșirea din procedura de…

- Pana generala de curent este iminenta la primul ger care va lovi Romania, avertizeaza specialiștii din domeniul energetic. Și asta pentru ca nu exista resurse suficiente pentru a acoperi un varf de consum. Mai mult, pentru a ascunde situația dramatica in care a fost lasata țara noastra, Guvernul a decis,…

- Fostul ministru al Sanatații, Ioana Mihaila, susține ca zeci de mii de medici nu-și vor lua salariile in decembrie, in lipsa unei rectificari bugetare. „Florin Cițu bate record dupa record și lasa medicii din Romania fara bani de salarii. In vara acestui an lasa personalul din centrele de vaccinare…

- Ministrul de Finanțe, Dan Vilceanu, da asigurari ca pensiile și salariile vor fi platite chiar și in condițiile in care Guvernul demis nu poate face rectificare bugetara. Dan Vilceanu a declarat marți seara ca pensiile și salariile vor fi platite pana la sfarșitul anului, chiar și in situația in care…

- Romania nu mai are bani pentru salariile profesorilor. Pentru ca dascalii sa-și primeasca lefurile pe decembrie este nevoie de o rectificare bugetara, a declarat, marți, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Acesta a afirmat ca ministerul pe care il conduce are o executie bugetara „atat de buna” incat,…

- De la inceputul pandemiei, s-a stiut ca anumite drepturi se vor afla in conflict pe durata acesteia. Acum, la varful valului Delta al virusului, aici, in Romania, vom avea conflict intre libertatea individuala de a adopta o conduita medicala sau alta si obligatia statului de a asigura sanatatea publica.…

- In discursul sau in fața celor peste 5.000 de liberali prezenți la congresul PNL de la Romexpo, șeful statului i-a luat apararea premierului Florin Cițu, in fața criticlor din partid, venite in special din tabara Orban. Cițu candideaza astazi la șefia PNL chiar contra lui Orban. „Trebuie sa recunoaștem…