Consiliul Fiscal a revizuit estimările pentru deficitul bugetar pe 2023. Unde se va situa România față de ținta inițială de 4.4% Consiliul Fiscal si-a revizuit in creștere estimarile privind deficitul fiscal pentru 2023, care se va situa probabil peste 6% din PIB, in absenta unor masuri de corectie a derapajului bugetar, potrivit datelor din raportul anual. Proiectul de buget pe anul 2023 a pornit cu o tinta de deficit bugetar de 4,4% din PIB. Comunicatul situeaza originea dereglarii veniturilor pe seama politicilor de relaxare fiscala incepute in 2016 și susține creșterea influxului de capital la bugetul de stat. ”Executia bugetara pe primele sase luni ale anului 2023 a consemnat un deficit bugetar de 2,3%… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comparativ cu luna iulie, prețul mediu al unui litru de benzina s-a majorat cu 3.7%, ceea ce inseamna ca un plin de 50 de litri costa in prezent cu 12,5 lei mai mult, arata portalul peco-online.ro. Majorarea este si mai semnificativa in cazul motorinei. Pretul mediu al unui litru a crescut cu 5.5%,…

- Romania a inregistrat un avans semnificativ in ceea ce privește nivelul de trai in anul trecut, conform datelor publicate de Eurostat. Utilizand masura consumului individual efectiv (AIC) pe locuitor, Romania s-a clasat pe locul 14 in Uniunea Europeana, urcand in ierarhie și depașind țari precum Irlanda,…

- In jur de 34,4% dintre romani sunt la risc de saracie sau excluziune sociala, conform celui mai recent raport Eurostat. Suntem primii in Europa in acest top negativ. La polul opus, este Cehia, unde doar 11,8% dintre locuitori se afla in aceasta situație.In 2022, riscul de saracie sau de excluziune sociala…

- Datele publicate ieri de catre Eurostat arata ca 34% dintre romani erau expusi, in anul 2022, riscului de saracie si excluziune sociala, aceasta fiind cea mai mare valoare inregistrata in randul tarilor membre ale UE anul precedent. Romania este urmata de catre Bulgaria, cu 32%, potrivit Hotnews. Conform…

- Datele publicate miercuri de catre Eurostat arata ca 34% dintre romani erau expusi, in anul 2022, riscului de saracie si excluziune sociala, aceasta fiind cea mai mare valoare inregistrata in randul tarilor membre ale UE anul precedent. Romania este urmata de catre Bulgaria, cu 32%. Conform datelor…

- Datele publicate miercuri de catre Eurostat arata ca peste 34% dintre romani erau expusi, in anul 2022, riscului de saracie si excluziune sociala, aceasta fiind cea mai mare valoare inregistrata in randul tarilor membre ale UE anul precedent. Romania este urmata de catre Bulgaria, cu 32%. Conform…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a participat, la inceputul lunii iunie 2023, la conferința Regulators Days, care a avut loc in Croația, la Opatija. Evenimentul, la care au participat autoritați de supraveghere din Croația, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Bulgaria și Romania,…