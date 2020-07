Consiliul Europei va stabili structura accizelor aplicate tutunului prelucrat

Consiliul Europei (CE) a stabilit recent principalele concluzii care stabilesc orientarile și prioritațile politice in vederea continuarii reformelor in doua domenii-cheie ale politicii fiscale a UE. Este vorba de evoluția viitoare a cooperarii administrative in UE, dar și de structura și ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat. Evoluția viitoare a cooperarii administrative in UE Potrivit unui document al CE, cooperarea administrativa ajuta autoritațile fiscale naționale sa colecteze și sa protejeze veniturile fiscale. O cooperare stransa intre aceste organisme este de asemenea esențiala…