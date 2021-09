Stiri pe aceeasi tema

- Analistul politic, fostul ambasador al Moldovei la ONU și CE Alexei Tulbure a comentat hotarirea Curții Europene pentru Drepturilor Omului (CtEDO) in dosarul „grupului Petrenco”. „In sfirșit. Aceasta hotarire nu a fost luata de autoritațile moldovenești, ci de CtEDO, a carei decizie trebuie sa aștepti…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a decis ca mesajele private ale soțului de pe site-urile de intalniri pot fi probe in instanța in procesele de divorț sau de incredințare a minorilor. Curtea Europeana a Drepturilor Omului a decis ca mesajele private ale soțului de pe site-urile de intalniri…

- Turcia, vizata constant de Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), a fost din nou criticata marti de bratul judiciar al Consiliului Europei, pentru condamnarea unui imam din cauza postarilor sale pe Facebook, informeaza AFP citata de Agerpres.Reclamantul, Resur Üçdag, a fost…

- Rusia a anuntat joi ca va aduce Ucraina in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), acuzand-o ca este vinovata de prabusirea zborului MH17, doborat in 2014, si de moartea unor civili in criza dintre ele, relateaza AFP. Conform unui comunicat al Parchetului rus, cazul se bazeaza…

- La 15 iunie, in timpul unei vizite in orasul Shousha, capitala istorica a Nagorno-Karabakhului, detinuta acum de catre azeri, presedintii Turciei si Azerbaidjanului, Recep Tayyip Erdogan si Ilham Aliev, au semnat Declaratia de la Shousha despre relatiile de alianta intre Azerbaidjan si Turcia, scrie…

- Autoritatile romane au transmis Curtii Europene a Drepturilor Omului un document prin care, in premiera, se angajeaza sa reformeze Curtea Constitutionala. Documentul face parte din procedura de executare a deciziei CEDO prin care Romania a fost sanctionata pentru modul in care a fost revocat fostului…

- Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei a facut apel vineri la tarile membre ale acestei organizatii "sa isi repatrieze cetatenii inchisi" in taberele din nord-estul Siriei in conditii care incalca dreptul umanitar european, relateaza AFP. Cetatenii statelor semnatare ale Conventiei…