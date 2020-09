Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Europei a facut apel joi la Spania sa aiba o mai mare grija de sutele de migranti gazduiti in plina epidemie de coronavirus in arenele 'suprapopulate' din enclava spaniola Mellila, la frontiera cu Marocul, relateaza AFP. Arenele ('plaza de toros'), care gazduiesc circa 500 de persoane in…

- Belarusul trebuie sa demareze de urgenta un dialog national care sa includa societatea civila pentru a iesi pasnic din criza actuala, au indemnat miercuri responsabilii Consiliului Europei, subliniind ca "legitimitatea nu poate veni din represiune", noteaza AFP. Intr-un comunicat comun,…

- Organul anticoruptie al Consiliului Europei (CoE) a cerut marti Rusiei sa realizeze "progrese concrete" in lupta sa impotriva coruptiei parlamentarilor, judecatorilor si procurorilor, relateaza AFP."Rusia a pus in opera mai multe recomandari privind prevenirea coruptiei in randul parlamentarilor,…

- Consiliul Europei "indeamna" autoritatile turce sa permita vizitele din partea rudelor si a avocatilor pentru detinutii de pe insula - inchisoare Imrali (nord-vestul Turciei), printre care se afla si liderul istoric al Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) Abdullah Ocalan, conform unui raport…

- „Aderarea Republicii Moldova la Consiliul Europei a constituit o etapa de cotitura in biografia tanarului stat Independent, Republica Moldova. Dupa 25 de ani, multe din obligațiile statului raman inca neonorate sau simulate de guvernanți, in detrimentul cetațenilor și al țarii”, a declarat liderul Platformei…

- Președintele țarii, Igor Dodon a conferit distincții de stat unor foști demnitari eurpeni de rang inalt, cu ocazia aniversarii a 25 de ani de la aderarea Republicii Moldova la Consiliul Europei, pentru „contribuția la consolidarea și extinderea cooperării țării noastre cu această Organizație pan-europeană,…

- Tarile europene incep de luni sa relaxeze unele controale la frontiere dupa izolarea determinata de coronavirus, insa Spania ramine inchisa in continuare, unele restrictii sint in vigoare in alte parti si au aparut noi mijloace de lucru, ceea ce inseamna ca nivelul calatoriilor de dinainte de pandemie…