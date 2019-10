Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Ordinii Publice si Protectiei Cetatenilor din Atena si garda de coasta din Pireu au anuntat ca au retinut 474 de migranti in acest interval de timp. Insulele grecesti din Marea Egee gazduiesc o importanta populatie de migranti si refugiati, in timp ce Republica Elena se confrunta…

- La fel ca pre-acordul din Malta pentru Mediterana de Vest, aceasta initiativa tripartita din Mediterana de Est va fi prezentata tuturor tarilor din UE la Consiliul 'Justitie si Afaceri Interne' care va avea loc marti la Luxemburg, conform unui comunicat al Ministerului grec pentru protectia cetateanului.…

- Situatia este deosebit de tensionata in tabara de migranti Moira din insula Lesbos, dupa ce o mama si copilul ei au murit acolo duminica. 'Este inuman sa tii oamenii in insule in aceste conditii inadecvate si lipsite de securitate si aceasta situatie trebuie sa inceteze', a declarat purtatoarea de…

- Cel puțin doi migranți au murit duminica în urma unui incendiu izbucnit într-o tabara de refugiați din Grecia, potrivit presei elene, citate de France 24, scrie Mediafax. Incendiul a avut loc în tabara de refugiați Moira de pe insula Lesbos. Victimele ar fi o femeie și un copil,…

- Noul guvern grec condus de conservatorul Kyriakos Mitsotakis a facut sambata primii pasi in aplicarea noii politici a Greciei privind migratia, care consta in special in decongestionarea taberelor de refugiati din insulele Marii Egee prin intensificarea transferurilor catre Grecia continentala, sporirea…

- Zeci de focare de incendii de padure si vegetatie au izbucnit in Grecia la sfarsitul acestei saptamani din cauza valului persistent de caldura si a vantului puternic, transmite duminica DPA. In unele cazuri au fost evacuate sate si zone de campare pentru turisti. Din fericire nu s-au inregistrat victime,…

- Pentru prima data din toamna anului 2018, numarul migrantilor din taberele de refugiati de pe insulele grecesti din estul Marii Egee a depasit 20.000, conform informatiilor furnizate marti de ministerul pentru protectia cetateanului de la Atena, scrie Agerpres, citând dpa. În aprilie,…