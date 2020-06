Stiri pe aceeasi tema

- Europa doreste sa-si deschida frontierele interne pentru turism pana la inceputul verii, au anuntat luni ministrii de externe din 11 state membre ale Uniunii Europene. Țarile cu un turism dezvoltat se arata dispuse sa ia masuri graduale pentru reluarea activitații in domeniu.

- Vacantele in Europa se vor relua in iulie, iar turismul se va redresa pana in 2022, estimeaza șeful celui mai mare touroperator european. Ce masuri propune UE Turismul va reveni cel mai tarziu in 2022 la nivelul inregistrat inaintea izbucnirii pandemiei cu coronavirus, iar vacantele europene se vor…

- Relansarea retailului, turismului si sustinerea IMM-urilor sunt principalele masuri luate in toata Europa pentru repornirea economiilor nationale dupa perioada starii de urgenta, iar strategia Romaniei nu face exceptie, releva o analiza realizata de consultantii Colliers International, potrivit Agerpres.…

- Dupa cateva saptamani de carantina, o parte din Europa se va redeschide cu precauție, primele masuri de relaxare intrand in vigoare de luni. Sunt și țari precum Germania, Austria și Spania care au relaxat o parte din masuri, dar nicio țara nu se va redeschide in intregime. Ce vor avea voie și ce nu…

- Pandemia noului coronavirus a contaminat peste doua milioane de persoane in lume, relateaza AFP, care prezinta noi bilanturi, noi masuri si fapte marcante in evolutia covid-19. PURTAREA MASTII Polonezii sunt obligati de-acum sa-si acopere nasul si gura in spatiul public – cu o…

- In mesajul sau de Paste, citit in basilica Sf. Petru in absenta credinciosilor, Papa a sustinut „relaxarea sanctiunilor internationale care impiedica tarile afectate sa asigure sprijinul cetatenilor lor" si a lansat un apel la solidaritate internationala „prin reducerea, daca nu chiar anularea, datoriei…

- Strasbourg, 07 aprilie 2020 - "In fiecare an, cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor, guvernelor li se reamintește necesitatea imbunatațirii condițiilor de viața ale multor romi saraci și marginalizați din Europa și intensificarea masurilor de combatere a discriminarii cu care se confrunta", a declarat…

- "Ma asteptam la o mai mare asumare de responsabilitate din partea liderilor nationali. Acum avem la dispozitie doua saptamani sa lucram pentru a gasi noi raspunsuri, iar in acest timp speram ca rezervele pe care le-au avut unii vor disparea", a spus David Sassoli, citat intr-un comunicat al PE.…