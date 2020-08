Stiri pe aceeasi tema

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au cerut sambata Turciei sa inceteze sa se mai amestece in afacerile tarilor arabe si sa renunte la logica "colonialista" dupa acuzatia adusa de Ankara referitoare la actiuni emirateze "rau intentionate" in Libia, tara aflata in razboi civil, transmite AFP. Turcia a denuntat…

- Consiliul Europei a indemnat marti cele 47 de tari membre sa faca "mult mai mult" pentru combaterea urii pe internet, in conditiile in care crimele motivate de ura in online inregistreaza o crestere accentuata, informeaza AFP. "Ura in online este din ce in ce mai raspandita. Trolii distrug…

- Autoritatile turce au dispus ca purtarea mastii in public sa fie obligatorie incepand de miercuri la Istanbul si Ankara, intr-un moment in care numarul de cazuri de contaminare cu noul coronavirus a inceput sa creasca din nou in Turcia, potrivit AFP. Aceasta decizie a fost luata la recomandarea Comitetului…

- Aviatia militara turca a lansat in noaptea de duminica spre luni un atac asupra unor baze ale rebelilor kurzi din Turcia in nordul Irakului, potrivit unui anunt facut de ministerul truc al apararii, preluat de Reuters si AFP preluate de agerpres. "Operatiunea Gheara Vulturului a inceput. Avioanele…

- Banca centrala a Turciei reduce dobanda, pentru a doua oara consecutiv, pentru a contracara efectele pandemiei cu coronavirus Banca Centrala a Turciei (CBRT) a redus dobanda de referinta cu o jumatate de punct procentual, la 8,75%, dupa ce anterior isi exprimase disponibilitatea de a inaspri politica…

- “ Turcia se afla in fata unei crize monetare, dupa ce dolarul a ajuns la nivelul de 7,24 lire turcesti. Valori similare s-au mai inregistrat in august 2018, cand tara a trecut printr-o mare criza monetara. Concret, miercuri, la ora 12:00, paritatea dolar-lira turceasca s-a situat la 1 dolar = 7.24 lire,…

- Turcia inca mai produce si livreaza componente pentru avioanele de lupta americane F-35, in pofida faptului ca a fost suspendata din acest program in urma cu aproape un an din cauza ca a importat din Rusia sisteme de aparare antiracheta, a afirmat joi seful industriei de aparare a Turciei, Ismail…