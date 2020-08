Stiri pe aceeasi tema

- Germania a indemnat marti Grecia si Turcia sa-si solutioneze prin dialog direct diferendul teritorial cu privire la o zona contestata din estul Marii Mediterane, bogata in hidrocarburi, avertizand cu privire la riscul unui razboi, relateaza Reuters.

- Organul anticoruptie al Consiliului Europei (CoE) a cerut marti Rusiei sa realizeze "progrese concrete" in lupta sa impotriva coruptiei parlamentarilor, judecatorilor si procurorilor, relateaza AFP. "Rusia a pus in opera mai multe recomandari privind prevenirea coruptiei in randul parlamentarilor,…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a indemnat, marti, Administratia Aleksandr Lukasenko, dupa o convorbire cu presedintele rus Vladimir Putin, sa inceteze actiunile de reprimare si sa rezolve prin dialog actuala criza politica, anunta Guvernul de la Berlin, anunța MEDIAFAX."Cancelarul Angela…

- Consiliul Europei "indeamna" autoritatile turce sa permita vizitele din partea rudelor si a avocatilor pentru detinutii de pe insula - inchisoare Imrali (nord-vestul Turciei), printre care se afla si liderul istoric al Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) Abdullah Ocalan, conform unui raport…

- Consiliul Europei a indemnat marti cele 47 de tari membre sa faca "mult mai mult" pentru combaterea urii pe internet, in conditiile in care crimele motivate de ura in online inregistreaza o crestere accentuata, informeaza AFP. "Ura in online este din ce in ce mai raspandita. Trolii distrug…

- Președintele țarii, Igor Dodon a conferit distincții de stat unor foști demnitari eurpeni de rang inalt, cu ocazia aniversarii a 25 de ani de la aderarea Republicii Moldova la Consiliul Europei, pentru „contribuția la consolidarea și extinderea cooperării țării noastre cu această Organizație pan-europeană,…

- Consiliul Europei, principala organizatie pentru drepturile omului de pe continentul european, a indemnat miercuri pentru prima data statele sale membre sa integreze mai bine in programele scolare istoria romilor si nomazilor, informeaza AFP. Adoptata de Comitetul de Ministri, organismul ce regrupeaza…

- Procurorul Razvan Horațiu Radu, fost agent guvernamental al Romaniei la Curtea de Justiție a UE, a fost ales pentru un mandat de patru ani membru in Comitetul pentru Prevenirea Torturii si a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante, un organism al Consiliul Europei.Numirea s-a facut…