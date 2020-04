Stiri pe aceeasi tema

- Criza economica generata de pandemia COVID-19 ar putea cauza intrarea in faliment a circa 150.000 de firme din Romania in urmatorul an, potrivit unei analize a Horvath & Partners, estimare pe baza datelor ce...

- ​Criza economica generata de pandemia COVID-19 ar putea cauza intrarea în faliment a circa 150.000 de firme din România în urmatorul an, potrivit analizei unei firme de consultanta. Estimarea se bazeaza pe datele ce arata evoluția firmelor active pe piața locala, în perioada…

- In sens metaforic, criza ne arata, din cand in cand, cel mai adesea impotriva voinței noastre, ca viața este periculoasa, dar și ca viața are prioritate. Și chiar daca nu ne place deloc confruntarea cu ea, pentru ca ne forțeaza dintr-o data, așa cum se intampla și acum, schimbarea radicala a status-quo-ului,…

- Producatorul de medicamente Zentiva a incheiat un acord cuIKEA Romania, pentru a coopera in timpul crizei COVID-19. Ca parte a acesteicolaborari, Zentiva Romania a angajat temporar 18 angajați de la IKEA Romania,pentru o perioada de 3 luni. Noii angajați vor fi integrați in operațiunilefabricii Zentiva…

- Presedintele Parlamentului European, David Sassoli, le-a cerut miercuri seara miniștrilor de finanțe din zona euro sa lanseze un plan de reconstructie pentru a infrunta efectele crizei. Și presedinta Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, a indemnat statele europene, intr-un articol de opinie…

- Banca Comerciala Romana (BCR) a anuntat, joi, in cadrul unei conferinte online, ca amana cu trei luni obligatiile de plata atat la creditele negrantate, cat si la cele garantate, fara capitalizarea dobanzilor, masura valabila pentru persoanele fizice, anunța MEDIAFAX.In ceea ce priveste companiile,…

- In contextul crizei COVID-19, estimam ca cifrele de afaceri ale companiilor din zona euro ar putea inregistra scaderi intre -15% și -25%an/an la momentul de varf al crizei de la sfarșit de martie. Marjele operaționale ar putea fi reduse cu 1,0pp pana la 1,5pp. Luand in considerare șocul suferit de cererea…

- Guvernul spaniol a decis vineri sa interzica disponibilizarea lucratorilor in timpul crizei de coronavirus, in incercarea de a limita consecintele sociale ale pandemiei, informeaza EFE, potrivit AGERPRES.Masurile aprobate de guvern care vizeaza sa impiedice angajatorii sa profite de criza…