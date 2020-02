Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a declarat "ingrijorat" sambata de lipsa de reactie din partea Germaniei in legatura cu Europa si cu proiectele sale reformare a UE, potrivit AFP.Citește și: Dacia lanseaza primul model de autovehicul electric produs in Romania"Nu am frustrari,…

- Echipa Under 17 de la Academia de fotbal "Gheorghe Hagildquo; antrenor principal, Constantin Falina; antrenor secund, Stefan Sandu; director tehnic, Alex Ortiz a incheiat pe locul al treilea puternicul turneu international Saudi Leaders Cup U17, care s a disputat la Riad, in Arabia Saudita. Competitia…

- Manchester City a pierdut cu Wolverhampton, scor 2-3. Pep Guardiola a fost invins doar de doi antrenori in cariera de doua ori in același sezon: de Antonio Conte (Chelsea, 2016-2017) și Nuno Espirito Santo (Wolverhampton, 2019-2020). Ce i se intampla lui Guardiola in acest sezon de Premier League pare…

- Președintele Recep Tayyip Erdogan susține ca Turcia nu poate gestiona un nou val de refugiați sirieni, avertizand statele europene ca vor simți impactul unui astfel de flux de imigranți daca violențele din nord-vestul Siriei nu sunt oprite, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Turcia…

- Tesla a prezentat la sfarșitul lunii noiembrie pick-up-ul electric Cybertruck, a carui producție va incepe la sfarșitul anului 2021. Noul model poate fi comandat și din Europa, insa reprezentanții Asociației pentru Inspecții Tehnice din Germania (TUV) trag un semnal de alarma cu privire la comercializarea…

- Ungaria trebuie sa se astepte la o crestere "constanta" a presiunii migratiei ilegale, a avertizat vineri ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, dupa audierea sa anuala in comisia pentru securitate nationala a parlamentului, relateaza MTI. Seful diplomatiei ungare a explicat ca migratia reprezinta…

- Ungaria trebuie sa se astepte la o crestere "constanta" a presiunii migratiei ilegale, a avertizat vineri ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, dupa audierea sa anuala in comisia pentru securitate nationala a parlamentului, relateaza MTI, potrivit Agerpres.Seful diplomatiei ungare a…