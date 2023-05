Stiri pe aceeasi tema

- Turul doi al alegerile prezidentiale din Turcia s-a incheiat duminica la ora locala 17:00, fiind asteptate curand primele rezultate ale scrutinului in care presedintele in functie Recep Tayyip Erdogan este favorit in fata contracandidatului sau Kemal Kilicdaroglu, transmit agentiile internationale de…

- Presedintele turc in exercitiu Recep Tayyip Erdogan a afirmat marti ca oamenii si-au „confirmat” increderea in el dupa ce a condus primul tur al alegerilor prezidentiale de duminica și a spus ca va obține „o victorie istorica”. In același timp, rivalul sau, Kemal Kilicdaroglu, crede ca mai poate invinge,…

- UPDATE – La o zi dupa un prim tur de scrutin extrem de disputat, Turcia se indreapta luni, pentru prima data in istorie, spre un al doilea tur al alegerilor, care va avea loc la 28 mai si in cadrul caruia se vor confrunta presedintele Recep Tayyip Erdogan si principalul sau rival, Kemal Kilicdaroglu,…

- Niciunul dintre candidații la funcția de președinte al Turciei n-a abținut majoritatea absoluta a voturilor iar din acest motiv confruntarea decisiva va fi in turul doi al alegerilor. In turul decisiv vor participa primii doi clasați in primul tur, cel care s-a ținut duminica, 14 mai 2023. Primii doi…

- Presedintele islamist al Turciei, Recep Tayyip Erdogan, l-a insultat duminica pe principalul sau rival in alegerile de duminica viitoare, social-democratul Kemal Kilicdaroglu, numindu-l „betiv” si „necredincios”.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a anulat evenimentele prevazute pentru miercuri in cadrul campaniei sale electorale inaintea alegerilor prezidentiale din 14 mai, din cauza unor probleme de sanatate minore, transmit Reuters si DPA. ”Ma voi odihni astazi acasa, asa cum m-au sfatuit medicii”,…

- Alegerile din Turcia se vor desfasura in conditii ”foarte dificile” tinand cont de ”starea democratiei” in tara si de consecintele seismului din 6 februarie, a apreciat seful observatorilor Consiliului Europei, Frank Schwabe, transmite miercuri AFP. Presedintele turc in exercitiu Recep Tayyip Erdogan,…

- Kosovo a facut luni un pas spre aderarea la Consiliul Europei, organizatie de referinta in domeniul drepturilor omului, perspectiva combatuta de Serbia, care se opune recunoasterii internationale a fostei sale provincii, informeaza AFP, citat de Agerpres.Comitetul de Ministri al Consiliului Europei…